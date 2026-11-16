Λάρισα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας- Ηλικιωμένο ζευγάρι στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στην Λάρισα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στην συνοικία Νεράιδας.

Ηλικιωμένος μεταφέρεταο στο νοσοκομείο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: onlarissa.gr

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: onlarissa.gr

Ωστόσο, σε άλλο χώρο του οικήματος μένει ηλικιωμένο ζευγάρι. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε το ηλικιωμένο ζευγάρι και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.