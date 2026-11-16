Λάρισα: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας- Ηλικιωμένο ζευγάρι στο νοσοκομείο
Συναγερμός σήμανε στην Λάρισα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στην συνοικία Νεράιδας.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Ωστόσο, σε άλλο χώρο του οικήματος μένει ηλικιωμένο ζευγάρι. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε το ηλικιωμένο ζευγάρι και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις