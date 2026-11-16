Ρομά επιτέθηκαν σε διασώστη του ΕΚΑΒ .Τρείς συλλήψεις από την αστυνομία

Οι Ρομά επιτέθηκαν στην περιοχή του Κορωπίου άκουσαν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να τους λέει ότι δεν μπορούσαν να μπουν συνοδοί σε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που επιβεβαιώνεται από το ΕΚΑΒ, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο γιος της γυναίκας που θα παραλάμβανε το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κορωπίου καθώς κρίθηκε ότι χρειαζόταν περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί ως συνοδός στο ασθενοφόρο.

Κατά τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «όταν ο διασώστης ενημέρωσε τον γιο της γυναίκας ότι δεν μπορούσε να παραμείνει ως συνοδός, επειδή σε συνεννόηση με τους γιατρούς και το Κέντρο Διαβίβασης θα παραλάμβαναν δεύτερο ασθενή, εκείνος αντέδρασε και τον έσπρωξε ενώ ακολούθησε επίθεση και από άλλα άτομα Ρομά, οι οποίο άρχισαν να τον σπρώχνουν και να τον προπηλακίζουν».

Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή ο διασώστης «βρέθηκε με σκισμένη τη στολή του, κτυπημένος και τρομοκρατημένος. Κατέφυγε μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και έγιναν προσαγωγές».

«Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ και η Πολιτεία οφείλουν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων.

Δεν μπορεί όλα να στηρίζονται στο φιλότιμο των διασωστών» καταλήγει ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.