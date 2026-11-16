Ελαιοπαραγωγοί: Τους “έβγαλε το λάδι” η τιμή

Η αναμενόμενη μεγάλη σοδειά ισπανικού ελαιολάδου για την περίοδο 2026/27 περιορίζει τις προσδοκίες για καλύτερες τιμές των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Ειδικότερα, το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων αποφάσισε να υποχρεώσει τα ελαιοτριβεία να κρατήσουν προσωρινά εκτός αγοράς το 12% της παραγωγής τους, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η πλεονάζουσα προσφορά.

Η ποσότητα που θα αποθηκευτεί υπολογίζεται σε περίπου 188.000 τόνους ελαιολάδου και θα πρέπει να παραμείνει εκτός εμπορίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Η παρέμβαση αφορά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο και έχει στόχο τη σταθερότερη λειτουργία της αγοράς και του κλάδου.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς σημαντικό μέρος της εγχώριας παραγωγής κατευθύνεται προς την Ιταλία και την Ισπανία. Η αυξημένη διαθεσιμότητα ισπανικού προϊόντος δημιουργεί δυσμενέστερο περιβάλλον για τις ελληνικές πωλήσεις στις δύο βασικές αγορές.

Παραγωγή 1,6 εκατ. τόνων στην Ισπανία

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη εκτιμά ότι η ισπανική παραγωγή ελαιολάδου την περίοδο 2026/27 θα φθάσει τους 1,6 εκατ. τόνους. Η πρόβλεψη αντιστοιχεί σε αύξηση 23% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Οι καιρικές συνθήκες της περασμένης άνοιξης στις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ισπανίας συνέβαλαν στην προοπτική αυξημένης σοδειάς. Παράλληλα, οι ήπιες θερμοκρασίες και οι πολλές βροχοπτώσεις ευνόησαν την ανθοφορία και την καρπόδεση των ελαιοδέντρων.

Με βάση τις προβλέψεις αυτές, η φετινή περίοδος μπορεί να εξελιχθεί στην τέταρτη μεγαλύτερη στην ιστορία του ισπανικού ελαιοκομικού κλάδου. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή σε σχέση με τις περιόδους της έντονης ξηρασίας, όταν η χαμηλή ισπανική παραγωγή είχε ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές και είχε ενισχύσει τις ελληνικές εξαγωγές προς την Ιβηρική.

Πρώτη εφαρμογή της απόσυρσης ελαιολάδου

Η υποχρεωτική απόσυρση του 12% εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ισπανία. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων ενεργοποίησε τον μηχανισμό ώστε μέρος της παραγωγής να μη διοχετευθεί άμεσα στην αγορά, με σκοπό να περιοριστεί η πίεση από τα υψηλά αποθέματα.

Ο υπουργός Luis Planas έχει αναφέρει ότι ο μηχανισμός αποτελεί εργαλείο ρύθμισης της αγοράς, με στόχο τη δίκαιη αμοιβή των ελαιοπαραγωγών και τη σταθερότητα για τους καταναλωτές, αποφεύγοντας έντονες μεταβολές στις τιμές.

Η πρακτική αποτελεσματικότητα του μέτρου δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Έτσι, το κατά πόσο η αποθήκευση των 188.000 τόνων θα περιορίσει την πίεση στις τιμές θα φανεί στην πορεία της εμπορικής περιόδου.

Οι τιμές στην Ιταλία μετά την ισπανική παρέμβαση

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη, καταγράφει μέση τιμή 5,18 ευρώ ανά κιλό για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην Ιταλία την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Η τιμή αυτή ήταν σχεδόν 38% χαμηλότερη σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση άνω του 8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση της Ισπανίας για την απόσυρση μέρους της παραγωγής.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η ισπανική παρέμβαση επηρέασε άμεσα την αγορά, χωρίς όμως να αναιρεί τη συνολική πτώση των τιμών σε ετήσια βάση.

Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου προς την Ισπανία

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στην Ισπανία μεταβλήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια. Το 2022, μετά την περίοδο της πανδημίας, ο όγκος των ελληνικών εξαγωγών διπλασιάστηκε, ενώ η αξία τους πενταπλασιάστηκε λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών.

Το 2023 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 43.400 τόνους και η αξία τους έφθασε τα 147,4 εκατ. ευρώ. Η ισπανική βιομηχανία προχώρησε τότε σε μαζικές αγορές ελληνικού ελαιολάδου, κυρίως χύδην και ραφιναρισμένου, για να καλύψει το κενό που είχαν δημιουργήσει οι σοδειές οι οποίες επλήγησαν από την ξηρασία.

Η εικόνα άλλαξε το 2024. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ισπανία μειώθηκαν περισσότερο από 55% σε αξία και κατά 61% σε όγκο, καθώς η ισπανική παραγωγή άρχισε να ανακάμπτει.

Η παραγωγή στην Ισπανία αυξήθηκε από 666.000 τόνους την περίοδο 2022/23 σε 855.600 τόνους το 2023/24. Την περίοδο 2024/25 επέστρεψε σε κανονικότερα επίπεδα, φθάνοντας τα 1,415 εκατ. τόνους. Με τις τιμές παραγωγού να υποχωρούν περισσότερο από 40%, οι ισπανικές εισαγωγές ελαιολάδου από την Ελλάδα περιορίστηκαν εκ νέου σε χαμηλά επίπεδα.

Διαμαρτυρίες αγροτών και κτηνοτρόφων στην Λέσβο

Οι διαμαρτυρίες έχουν ήδη ξεκινήσει, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά του ελαιόλαδου, η οποία αναμένεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερο τους αγρότες.

Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λέσβου έχουν συγκεντρωθεί αυτήν την ώρα στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, για προβλήματα που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις και μια σειρά ζητημάτων που αφορούν συνολικά τη λειτουργία και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Πηγή βίντεο: τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ- FACEBOOK