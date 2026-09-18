Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη κίνηση υπάρχει στο κέντρο, στον Πειραιά, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό.

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Με μεγάλη δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισού. Η κίνηση είναι αυξημένη τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας καταγράφονται κατά διαστήματα συνθήκες μποτιλιαρίσματος, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο.

Κίνηση σε Πειραιά και Παραλιακή

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στους γύρω δρόμους. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στην Παραλιακή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Οι οδηγοί συναντούν χαμηλές ταχύτητες και στα βασικά οδικά τμήματα του λεκανοπεδίου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσχέρεια.

Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τη μισή ώρα, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις περίπου δέκα λεπτών καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.