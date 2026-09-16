Καστοριά: 3 συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 31, 47 και 49 ετών, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σε περιοχή της Καστοριάς, καθώς φέρονται να μετέφεραν παράνομα με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο έναν 48χρονο αλλοδαπό προς το εσωτερικό της χώρας. Ο 48χρονος δεν είχε ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση και απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα και στον χώρο Schengen.

Εντοπίστηκαν σε έλεγχο της Αστυνομίας

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, εντόπισαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή. Ο 49χρονος οδηγός, μαζί με τον 31χρονο και τον 47χρονο, φέρεται να μετέφερε παράνομα τον 48χρονο προς το εσωτερικό της χώρας.

Η δικαστική απόφαση σε βάρος του 48χρονου

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 48χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αφορούσε κλοπή κατά συναυτουργία και απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα και σε απόπειρα. Οι πράξεις είχαν γίνει το 2018 και ο 48χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.

Τι κατασχέθηκε

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και πέντε κάρτες SIM.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς. Οι τρεις συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.