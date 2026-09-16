Λήξη συναγερμού στα Χανιά: Απομακρύνθηκε η βόμβα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απενεργοποίησης και αποκάκρυνσης της βόμβας του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στα Χανιά.

Οι ειδικοί χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να ολοκληρώσουν την επιχείρηση, από την στιγμή που εντοπίστηκε η βόμβα σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Έπειτα από την ενημέρωση των Αρχών, η «καναδέζα» , όχημα του στρατού, έφτασε στο σημείο και εισήλθε στον χώρο μαζί με ειδική καρότσα.

Η βόμβα, η οποία ζυγίζει 70 κιλά, μεταφέρεται σε ασφαλές στρατιωτικό σημείο ώστε να εξουδετερωθεί.