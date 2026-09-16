Συνελήφθη 77χρονος με 4.400 πακέτα αφορολόγητα τσιγάρα

Στη σύλληψη ενός 77χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.400 πακέτα αφορολόγητων τσιγάρων, 338 συσκευασίες αφορολόγητου καπνού, 8.995 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι έρευνες σε δύο σπίτια

Η σύλληψη έγινε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και πώληση αφορολόγητων καπνικών προϊόντων από τον 77χρονο. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες στην οικία του, αλλά και σε γειτονική ακατοίκητη οικία συγγενικού του προσώπου, για την οποία ο ίδιος είχε τα κλειδιά.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 4.400 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ειδική ένσημη ταινία φορολόγησης. Παράλληλα, βρέθηκαν 338 συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, επίσης χωρίς την ειδική ένσημη ταινία φορολόγησης.

Κατασχέθηκαν 8.995 ευρώ και δύο κινητά

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ακόμη 8.995 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχονταν από την πώληση των καπνικών προϊόντων, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.