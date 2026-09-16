Θεσπρωτία: Έπεσε ανεμόπτερο – Φωτιά στο σημείο
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς στη Θεσπρωτία.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 15:15.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά την πτώση ανεμόπτερου σε ηλεκτροφόρα καλώδια και ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του.
Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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