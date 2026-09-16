Ζάκυνθος: Αγνοείται Ρουμάνα τουρίστρια

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου η εξαφάνιση μιας 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας.

Η 64χρονη διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά Ζακύνθου και από χθες το πρωί έχουν χαθεί τα ίχνη της.

Η Αστυνομία έχει ήδη οργανώσει επιχείρηση ανεύρεσης της τουρίστριας, στην οποία συμμετέχουν και κλιμάκια της Πολιτικής Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ενώ φέρεται να έχει κληθεί να συνδράμει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με drones.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής χθες το πρωί από εκροσώπους του ξενοδοχείου όπου διέμενε.