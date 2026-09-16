Ζάκυνθος: Αγνοείται Ρουμάνα τουρίστρια
Ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου η εξαφάνιση μιας 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας.
Η 64χρονη διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά Ζακύνθου και από χθες το πρωί έχουν χαθεί τα ίχνη της.
Η Αστυνομία έχει ήδη οργανώσει επιχείρηση ανεύρεσης της τουρίστριας, στην οποία συμμετέχουν και κλιμάκια της Πολιτικής Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ενώ φέρεται να έχει κληθεί να συνδράμει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με drones.
Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής χθες το πρωί από εκροσώπους του ξενοδοχείου όπου διέμενε.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις