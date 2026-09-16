Φωτιά στα Ξύγκια Ζακύνθου – Σηκώθηκαν 6 εναέρια

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη περιοχή Ξύγκια Ζακύνθου. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο βρίσκονται επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 17ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεοπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες.