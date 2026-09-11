Θεσσαλονίκη: 4 συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν χθες στην Εγνατία Οδό, κοντά στην Ασπροβάλτα, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης εντόπισαν συνολικά έξι αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά ή άλλα έγγραφα παραμονής.

Δύο αυτοκίνητα με τέσσερις αλλοδαπούς

Το πρωί, αστυνομικοί εντόπισαν έναν 24χρονο και έναν 23χρονο αλλοδαπό να κινούνται με δύο αυτοκίνητα στην Εγνατία Οδό, πριν από την Ασπροβάλτα. Το όχημα του 24χρονου προπορευόταν και εκείνο του 23χρονου ακολουθούσε.

Οι δύο οδηγοί δεν σταμάτησαν σε σήμα της Αστυνομίας και ανέπτυξαν ταχύτητα για να διαφύγουν. Τα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν τελικά στα διόδια της Ασπροβάλτας. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ ο 24χρονος προέβαλε αντίσταση.

Στον έλεγχο βρέθηκαν συνολικά τέσσερις αλλοδαποί. Οι δύο ήταν κρυμμένοι στους χώρους αποσκευών των οχημάτων.

Δύο αλλοδαποί στον χώρο αποσκευών

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, επίσης κοντά στα διόδια Ασπροβάλτας, οι αστυνομικοί σταμάτησαν ακόμη ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Οδηγός ήταν ένας 43χρονος αλλοδαπός και συνοδηγός μία 40χρονη αλλοδαπή. Στον χώρο αποσκευών εντοπίστηκαν δύο ακόμη αλλοδαποί, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Η Αστυνομία κατάσχεσε τα τρία οχήματα και συνολικά τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.