Χαλκίδα: Συνελήφθη 37χρονος που καταζητούνταν από τη Σουηδία

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκίδα. Ο 37χρονος εντοπίστηκε το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 σε μονοκατοικία που χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο» στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης του Τμήματος Αναζητήσεων της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η οποία οργανώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 37χρονο μέσα στη μονοκατοικία και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων στη Σουηδία που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, ενώ εμπλέκονται και σε περιστατικά βίας και στον σχεδιασμό ένοπλων επιθέσεων.

Τα ναρκωτικά και το όπλο

Ο 37χρονος φέρεται, μεταξύ άλλων, να διακινούσε το 2024 μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε 7,8 κιλά αμφεταμίνης και 660 γραμμάρια κανναβοειδούς ουσίας. Παράλληλα, φέρεται να κατείχε αυτόματο οπλοπολυβόλο.

Κατά την έρευνα για τον εντοπισμό του, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή ταυτότητα με τη φωτογραφία του, 5,5 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 250 ευρώ.

Η πλαστή ταυτότητα και η παραμονή στην Ελλάδα

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τέσσερις τηλεφωνικές συσκευές και πλήθος καρτών SIM.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 37χρονος χρησιμοποιούσε πλαστό δελτίο ταυτότητας με ψευδή στοιχεία. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια παρέμενε στην Ελλάδα και διέμενε κυρίως σε μονοκατοικίες αραιοκατοικημένων περιοχών, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.