“Καμίνι” πολλές περιοχές της χώρας

Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Αναλυτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες:

· Θεσσαλία: 41-42°C, τοπικά έως 43°C.

· Ανατολική Στερεά: 41-42°C, ενώ στην Αττική 40-41°C.

· Ανατολική Πελοπόννησος: 41-42°C.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναμένεται να επικαιροποιηθεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, ενώ απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λάβουν μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Οι βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας:

· Να παραμένουν σε δροσερούς και σκιερούς χώρους, να χρησιμοποιούν κλιματισμό ή ανεμιστήρα και να αποφεύγουν βαριά σωματική εργασία.

· Να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ανοιχτόχρωμα βαμβακερά ρούχα.

· Να καταναλώνουν ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά.

· Να πίνουν άφθονο νερό και φυσικούς χυμούς, αποφεύγοντας το αλκοόλ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για βρέφη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Παύση υπαίθριων εργασιών

Σε ισχύ τίθεται σήμερα υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Αττική, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο.

Το μέτρο αφορά οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, καθώς και διανομές με δίκυκλα. Οι παραδόσεις μπορούν να γίνονται μόνο με οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό.

Για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται κατά παράβαση της υποχρεωτικής παύσης προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ για εργαζόμενους υψηλού κινδύνου συστήνεται τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό.

Συναγερμός για πυρκαγιές

Οι ακραίες θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Κατηγορία κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού):

· Αττική

· Βοιωτία

· Φθιώτιδα

· Αργολίδα

· Κορινθία

Κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ υψηλός κίνδυνος):

· Αρκαδία

· Λακωνία

· Αιτωλοακαρνανία

· Αχαΐα

· Φωκίδα

· Εύβοια

· Θεσσαλία

· Κιλκίς

· Θεσσαλονίκη

· Ρόδος

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση που εντοπίσουν φωτιά να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική καλώντας το 199.