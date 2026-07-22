Κρυονέρι: Σύλληψη δύο ατόμων για εμπρησμό από αμέλεια

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 48 και 46 ετών, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο ημεδαποί πραγματοποιούσαν εργασίες αλλαγής λαμπτήρων με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος, όταν προκλήθηκαν σπινθήρες που έπεσαν στο έδαφος και είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 21 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 590 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 818.290,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 210 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 184 αφορούσαν περιστατικά που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 26 αφορούσαν περιπτώσεις πρόθεσης.