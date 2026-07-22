Αργυρούπολη: Συνελήφθη 15χρονος για διακίνηση κάνναβης

Είχε 95 συσκευασίες έτοιμες προς πώληση - συνελήφθη και η 51χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης, στην περιοχή της Αργυρούπολης, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολίες στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, όταν έκριναν ύποπτη την κίνηση του ανηλίκου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο 15χρονος φέρεται να πέταξε σε παρακείμενο θάμνο ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε 95 νάιλον συσκευασίες με συνολικά 124,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 4,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Συνολικά κατασχέθηκαν 129,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαχωρισμένα σε 95 νάιλον συσκευασίες.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 51ετών μητέρα του , η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.