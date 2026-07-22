Παράταση για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα με κρατική επιδότηση θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται με επιπλέον χρηματοδότηση, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Με την απόφαση αυτή, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται στα 76 εκ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις για την αγορά ή τη χρονομίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πρόγραμμα καλύπτει την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, μικροαυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, η βασική επιδότηση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, ενώ μπορεί να αυξηθεί μέσω πρόσθετων κινήτρων, όπως η απόσυρση παλαιού οχήματος, η αγορά έξυπνου φορτιστή, αλλά και ειδικές ενισχύσεις για νέους έως 29 ετών, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι το τέλος του έτους ή έως ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Η παράταση θεωρείται σημαντική, καθώς αρκετοί υποψήφιοι δικαιούχοι δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν την αγορά του οχήματος ή τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η επέκταση του προγράμματος θα διατηρήσει τη δυναμική της αγοράς ηλεκτροκίνησης, η οποία καταγράφει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανανέωση του στόλου οχημάτων και στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό οικονομικό κίνητρο για όσους σχεδιάζουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, μειώνοντας αισθητά το κόστος απόκτησης ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος.