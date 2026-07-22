Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε ταξί

Ένας 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκη σε τροχαίο με ένα ταξί.

Ο άνδρας υπήκοος Σερβίας είχε καταναλώσει αλκοόλ παραπάνω του επιτρεπτού ορίου. Κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα ταξί το οποίο κινούνταν στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.

Τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές ενώ ο 66χρονος οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.