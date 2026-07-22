Στεγαστικό – Κοινωνικές κατοικίες, φορολογικά κίνητρα και «φρένο» στη βραχυχρόνια μίσθωση

Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης περνά πλέον σε μια νέα φάση, με το νέο νομοσχέδιο να εισάγει παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων και στη δημιουργία περισσότερων επιλογών προσιτής στέγης για τα νοικοκυριά.

Η σημαντικότερη καινοτομία αφορά την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων. Για πρώτη φορά προβλέπεται η κατασκευή 2.000 κοινωνικών κατοικιών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε τρία πρώην στρατόπεδα, στις Αχαρνές, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Στόχος είναι να αυξηθεί το απόθεμα προσιτών κατοικιών σε περιοχές όπου οι στεγαστικές πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες.

Παράλληλα, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης γης και κτιρίων. Ακίνητα που μέχρι σήμερα προορίζονταν για βιοτεχνική χρήση θα μπορούν ευκολότερα να μετατραπούν σε κατοικίες, με μία σημαντική προϋπόθεση: οι νέες αυτές κατοικίες δεν θα επιτρέπεται να διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά θα κατευθύνονται αποκλειστικά στη μακροχρόνια κατοικία.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητά τους για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή για κοινωνική κατοικία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος επί των μισθωμάτων, ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση ακινήτων για κοινωνικούς σκοπούς και την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ευάλωτων ομάδων.

Παράλληλα, ενισχύεται το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία», με τη δημιουργία νέου πυλώνα για την πρόληψη στην έλλειψη στέγης και τη μεταβατική στήριξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Κάλυψη».

Με τις νέες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών, να περιορίσει τις πιέσεις που προκαλεί η έλλειψη προσφοράς και να δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης σε προσιτή στέγη για χιλιάδες πολίτες.