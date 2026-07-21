Καύσωνας: «Παύση» στην εργασία 13:00-17:00 – Πού απαγορεύεται η εργασία αύριο

Η ακραία άνοδος της θερμοκρασίας φέρνει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με στόχο την αποφυγή περιστατικών θερμικής καταπόνησης και θερμοπληξίας.

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, στις περιοχές όπου προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος δείκτης θερμικής επιβάρυνσης – δηλαδή στην Αττική, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο – επιβάλλεται υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 για όλες τις χειρωνακτικές υπαίθριες εργασίες.

Το μέτρο αφορά εργαζόμενους σε οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και όσους απασχολούνται στη διανομή προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή άλλα αντίστοιχα μέσα. Στις επιχειρήσεις delivery επιτρέπεται η λειτουργία μόνο με παραλαβή από το κατάστημα (take away) ή με κλιματιζόμενα οχήματα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα προστασίας, όπως παροχή δροσερού νερού, συχνά διαλείμματα, σκίαση των χώρων εργασίας και προσαρμογή του ωραρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, για τους οποίους οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας το επιτρέπει.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, οι έκτακτες αλλαγές στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων δεν απαιτείται να δηλώνονται εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει εντατικούς ελέγχους, ενώ για κάθε παράβαση των υποχρεωτικών μέτρων προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της υγείας των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του καύσωνα.