Μετανάστες σε… πορτμπαγκαζ

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οι οποίοι φέρονται να μετέφεραν παράνομα μετανάστες .

Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μετανάστες εντοπίστηκαν σε πορτμπαγκαζ αυτοκινήτων .

Στην πρώτη περίπτωση οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης χτες το βράδυ. Ο 41χρονος ρουμάνος οδηγός του αυτοκινήτου, μετέφερε τρεις μετανάστες με δύο από αυτούς να είναι στο πορτπαγκαζ ενώ, δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Στην άλλη περίπτωση, σήμερα τα ξημερώματα, οι αρχές σταμάτησαν δύο αυτοκίνητα στην Εγνατία οδό πριν τον κόμβο Προφήτη. Οι οδηγοί, δύο Αλβανοί, 18 και 20 ετών μετέφεραν συνολικά έξι μετανάστες. Οι τέσσερις από αυτούς κρύβονταν στα πορτμπαγκάζ ενώ ούτε εκείνοι διέθεταν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα τρία αυτοκίνητα είχαν ξεκινήσει από τον Έβρο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ κατασχέθηκαν τα αυτοκίνητα, τα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Οι τρεις άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.