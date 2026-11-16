Ηράκλειο: Συνέλαβαν τους γονείς του βρέφους που κατανάλωσε βενζίνη

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τους γονείς του βρέφους που έχασε τραγικά την ζωή του χθες το βράδυ μετά από κατανάλωση βενζίνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.

Οι 37χρονος πατέρας και η 31χρονη μητέρα του άτυχου αγοριού, η οποία φέρεται να ήταν μαζί του μέσα στο μπάνιο, κατά το χρόνο που το παιδί κατανάλωσε την ποσότητα βενζίνης, έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.