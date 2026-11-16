Ασπροβάλτα: Έκρυβε δύο μετανάστες στο πορτμπαγκάζ

Έναν απρόσμενο τρόπο μεταφοράς δύο μεταναστών επέλεξε ένας 46χρονος Ουκρανός, ο οποίος τους είχε κρύψει στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Ασπροβάλτας, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Στο πορτμπαγκάζ του οχήματος βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, τους οποίους φέρεται να μετέφερε παράνομα.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι πρόκειται για δύο άνδρες, υπηκόους Αλγερίας και Μαρόκου αντίστοιχα, οι οποίοι δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Ο 46χρονος συνελήφθη και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, οι οποίες διερευνούν την παράνομη μεταφορά των δύο αλλοδαπών.