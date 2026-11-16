Ένα ταξίδι στον χρόνο- Ντύνονται κάθε μέρα όπως στην Ενετοκρατία!

«Τελευταία γενιά»: 17 γυναίκες που ντύνονται κάθε μέρα όπως στην Ενετοκρατία!

Νοέμβριος 2026 και παίρνουμε τον δύσκολο δρόμο για την αποκομμένη Όλυμπο της Καρπάθου αναζητώντας μια απάντηση για την πιο χαρακτηριστική της εικόνα: την μοναδική παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά. Αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο ή ρούχο; Μια ανάμνηση που ζωντανεύει επιτηδευμένα για να προσελκύονται επισκέπτες ή ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας;

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Η Μαρία Αντιμισιάρη μας απάντησε σε 2 λεπτά με αδιαμφισβήτητο τρόπο σε όλα, φορώντας το καβάδι και το σακοφούστανο. Την «παντοτινή τιμημένη φορεσιά» που σχεδιάστηκε πριν 5 αιώνες, για να προστατεύει τις γυναίκες από τον δυνατό αέρα, το κρύο και τις αγροτικές εργασίες στα απότομα μονοπάτια. Τα υφάσματα υφαίνονταν στους οικιακούς αργαλειούς από υλικά που παρήγαγε ο ίδιος αυτός υπέροχος τόπος!

Αποστολή – Αλέξης Κουβέλης