Γλυπτά Παρθενώνα: Την επιστροφή τους υποστηρίζουν οι Βρετανοί

Στο 58% αυξάνεται η υποστήριξη με μια ευρύτερη πολιτιστική συμφωνία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov.

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς τάσσονται υπέρ της μόνιμης επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov. Ειδικότερα, όπως παρουσιάζουν οι Times, μόλις ένας στους πέντε Βρετανούς επιθυμεί πλέον την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, σε δείγμα 2.452 ενηλίκων.

Στην ερώτηση για το εάν τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης ή να παραμείνουν στο Λονδίνο, το 52% υποστηρίζει την επιστροφή τους, ακόμη και χωρίς ανταποδοτικό δανεισμό αρχαιοτήτων, ενώ το 20% επιλέγει την παραμονή τους στη Βρετανία.

Υποστήριξη με μια πολιτιστική συμφωνία

Μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει η πρόταση για μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, με παράλληλο δανεισμό σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων σε βρετανικά μουσεία. Στο σχετικό ερώτημα, που περιλαμβάνει αυτό το μοντέλο συνεργασίας, το 58% τάσσεται υπέρ και μόλις το 9% κατά.

Η πρόταση συγκεντρώνει την υποστήριξη του 72% των ψηφοφόρων των Εργατικών, του 60% των Συντηρητικών και του 44% των υποστηρικτών του δεξιού Reform UK. Μάλιστα, το 32% όσων αρχικά προτιμούσαν την παραμονή των Γλυπτών στο Λονδίνο αλλάζει γνώμη, όταν παρουσιάζεται η προοπτική της συμφωνίας.

Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της επιστροφής

Σύμφωνα με την έρευνα, το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ της επανένωσης είναι η δυνατότητα παρουσίασης των τμημάτων του Παρθενώνα ως ενιαίου συνόλου, όπως είχαν αρχικά δημιουργηθεί. Το 70% θεωρεί πειστική αυτή την άποψη, ενώ το 16% διαφωνεί. Παράλληλα, το 65% εκτιμά ότι η πολιτιστική συνεργασία θα επέτρεπε στα βρετανικά μουσεία να φιλοξενούν σημαντικές ελληνικές αρχαιότητες, ακόμη και αντικείμενα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο εξωτερικό.

Από την άλλη πλευρά, το 35% θεωρεί θετικό ότι τα Γλυπτά εκτίθενται μαζί με έργα άλλων πολιτισμών, ενώ το 33% υποστηρίζει την παραμονή τους στο Λονδίνο, επειδή βρίσκονται εκεί περίπου 200 χρόνια.

Επιπλέον, το 56% εκτιμά ότι η επιστροφή θα βελτίωνε τη διεθνή εικόνα της Βρετανίας, έναντι 9% που προβλέπει αρνητικό αντίκτυπο. Το 70% θεωρεί επίσης ότι μια συμφωνία θα ενίσχυε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Παρά τη θετική στάση της βρετανικής κοινής γνώμης, οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, έχει πραγματοποιήσει επαφές με την ελληνική πλευρά, ωστόσο βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα της κυριότητας του Μουσείου, ενώ η βρετανική νομοθεσία του 1963 περιορίζει τη δυνατότητα οριστικής απομάκρυνσης αντικειμένων από τις συλλογές του.

Έτσι, παρά τη θετική στάση της κοινής γνώμης, εξακολουθούν να υπάρχουν θεσμικά και νομικά εμπόδια για την επιστροφή των Γλυπτών.