Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι πύλες – 5.000 αστυνομικοί και κυκλοφοριακός «κλοιός» στην Αθήνα

53 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο συνεχίζει να περνά από γενιά σε γενιά.

Μικρά παιδιά, κρατώντας ένα κόκκινο γαρύφαλλο, μια ζωγραφιά ή ένα χαρτί με ένα σύνθημα γραμμένο με παιδικά γράμματα, βρέθηκαν στον ιστορικό χώρο για να τιμήσουν τους φοιτητές που αγωνίστηκαν ενάντια στη δικτατορία, διεκδικώντας Δημοκρατία και Ελευθερία.

Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει το σύνθημα που ενώνει εκείνον τον αγώνα με τη σημερινή ημέρα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τις πύλες του ιστορικού ιδρύματος να έχουν ανοίξει για το κοινό. Από το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας περνούν από τον χώρο, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των φοιτητών.

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτές οι πύλες

Φέτος, για πρώτη φορά, με απόφαση του πρύτανη, τα κτίρια στο ιστορικό συγκρότημα θα παραμείνουν κλειστά κατα τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού για λόγους ασφαλείας.

Η πρόσβαση στο Πολυτεχνείο πραγματοποιείται από την κεντρική είσοδο, αλλά και από τις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα.

Το πρόγραμμα λειτουργίας είναι το εξής:

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Οι πύλες άνοιξαν στις 08:30 και θα κλείσουν στις 18:00.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Άνοιγμα στις 09:00 και κλείσιμο στις 13:00.

Η προσέλευση ήταν αυξημένη ήδη από την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, με οικογένειες και μικρά παιδιά να αφήνουν γαρύφαλλα στον χώρο του ιδρύματος.

Πάνω από 5.000 αστυνομικοί στο κέντρο

Το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί, ενώ drones και ελικόπτερα μεταφέρουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Πολυτεχνείο και σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας. Στον σχεδιασμό συμμετέχουν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, διμοιρίες των ΜΑΤ, της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας.

Πολυτεχνείο 2026: Πού ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΙΝΤΙΜΕ

Έκτακτες απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας εφαρμόζονται σταδιακά από εχθές Κυριακή. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων ισχύουν περιορισμοί στις εξής οδούς και περιοχές:

Στουρνάρη, μεταξύ Πλατείας Εξαρχείων και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πατησίων, μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα.

Πεζόδρομοι Τοσίτσα και Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, μεταξύ Στουρνάρη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ και Μπόταση, μεταξύ Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, μεταξύ Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, μεταξύ Γ΄ Σεπτεμβρίου και Πλατείας Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, μεταξύ Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, μεταξύ Γ΄ Σεπτεμβρίου και Πλατείας Κάνιγγος.

Αβέρωφ, μεταξύ Πατησίων και Μάρνη.

Βερανζέρου, μεταξύ Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, μεταξύ Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Πλατείας Εξαρχείων.

Σόλωνος, μεταξύ Ιπποκράτους και Πατούσα.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00 και σταδιακά από το μεσημέρι, οι περιορισμοί επεκτείνονται και σε κεντρικούς οδικούς άξονες:

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Ομονοίας και Πλατεία Συντάγματος.

Αιόλου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Βασιλίσσης Γεωργίου Α΄.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, και στα δύο ρεύματα.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, και στα δύο ρεύματα.

Γέλωνος και Π. Κόκκαλη.

Δορυλαίου, μεταξύ Π. Κυριακού και Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και Φιλελλήνων.

Λεωφόρος Συγγρού, μεταξύ Αθανασίου Διάκου και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πειραιώς, μεταξύ Ιεράς Οδού και Ομονοίας.

Αθηνάς και Ερμού, μεταξύ Αθηνάς και Πειραιώς.

Τσόχα και Σούτσου.

Ζαχάρωφ.

Λεωφόρος Κηφισίας, μεταξύ Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λεωφόρος Μεσογείων, μεταξύ Κατεχάκη και Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, μεταξύ Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Αρδηττού, στο ρεύμα προς Βασιλίσσης Κωνσταντίνου.

Βασιλέως Αλεξάνδρου και Βεντήρη.

Χατζηγιάννη Μέξη και Ηριδανού.

Παπαδιαμαντοπούλου και Αιγινήτου.

Λούρου και Λαμψάκου.

Σεμιτέλου και Κερασούντος.

Καρτάλη και Λυκαονίας.

Αγγέλου Πυρρή και Ξενίας.

ΙΝΤΙΜΕ

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία το απόγευμα της Τρίτης.