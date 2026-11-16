Σίνδος: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κινήθηκε ένας 42χρονος οδηγός στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοολόμετρο έδειξε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια.

Συγκεκριμένα, οι δύο μετρήσεις κατέγραψαν 0,79 και 0,85 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί.