Ηράκλειο: Τραγωδία με βρέφος που φέρεται να κατάπιε βενζίνη

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση ενός βρέφους περίπου ενός έτους στο Ηράκλειο, το οποίο φέρεται να κατάπιε βενζίνη κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ στο ΠΑΓΝΗ, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Η κατάστασή του κρίθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση και στη συνέχεια το εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων. Ωστόσο, η μάχη αποδείχθηκε άνιση και το μικρό παιδί κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος φέρεται να κατανάλωσε τη βενζίνη.

Τα στοιχεία της υπόθεσης αναμένεται να διερευνηθούν.