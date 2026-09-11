Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε αρκετές περιοχές
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Στην κατηγορία κινδύνου 3 «υψηλός κίνδυνος» βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.
Υψηλός κίνδυνος και σε νησιωτικές περιοχές
Αυξημένος κίνδυνος προβλέπεται επίσης στα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ακόμη το Ηράκλειο, το Λασίθι, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται, τέλος, και σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.
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