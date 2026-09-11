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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε αρκετές περιοχές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 17:59
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε αρκετές περιοχές
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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου ΠυρκαγιάςΣτην κατηγορία κινδύνου 3 «υψηλός κίνδυνος» βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.

Κίνδυνος Πυρκαγιά Επικράτεια
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Υψηλός κίνδυνος και σε νησιωτικές περιοχές 

Αυξημένος κίνδυνος προβλέπεται επίσης στα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ακόμη το Ηράκλειο, το Λασίθι, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται, τέλος, και σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.

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