Ευρώπη: Χιλιάδες άλογα σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης κρέατος

Ελέγχθηκαν πάνω από 1.000 άλογα. Επιχείρηση σε 4 χώρες.

Σοκ στην Ευρώπη . Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι διακινητές χρησιμοποιούσαν ψεύτικα έγγραφα και «πειραγμένα» μικροτσιπ, ώστε να κρύψουν την πραγματική ταυτότητα των αλόγων. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιούνταν ώστε να μπορέσουν να τα διακινήσουν στην Ευρώπη για ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι έρευνες έγιναν σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία και Ολλανδία και συμμετείχαν σχεδόν 200 αστυνομικοί και εκπρόσωποι διαφορετικών υπηρεσιών των Αρχών .

Αυτή η παράνομη πρακτική παρακάμπτει τα συστήματα ιχνηλάτησης, τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την προστασία των ζώων, αλλά και των ανθρώπων, καθώς πρέπει να ελέγχεται το κρέας που καταναλώνουμε. Η παραποίηση των στοιχείων τους, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, μπορεί να είχε ως αποτέσμα την κατανάλωση τους από ανθρώπους, χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.Επίσης, οι Αρχές υποψιάζονται ότι κάποια από τα άλογα κατέληξαν στην τροφική αλυσίδα, χωρίς να είχε γίνει γνωστή η αληθινή τους προέλευση ή το ιστορικό τους.

PHOTO: EUROPOL

Η καινούργια ταυτότητα

Οι αρχές υποψιάζονται ότι τα πλαστά στοιχεία των αλόγων, δημιουργήθηκαν με επιτυχία. Ενώ, παράλληλα συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν τον τελικό προορισμό των αλόγων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προς το παρόν φαίνεται ότι τα άλογα ξαναπουλήθηκαν, με βάση την νέα τους ταυτότητα με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να εισχώρισαν στην τροφική κατανάλωση.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 έρευνες:

4 στο Βέλγιο

6 στην Ιρλανδίας

7 στην Γαλλία

7 στην Ολλανδία

Οι Αρχές έκαναν έλεγχο σε περισσότερα από 1.000 άλογα και τα αποδεικτικά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών αναλύονται συνεχώς. Η έρευνα φυσικά παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές των χωρών που συνεργάζονται να προσπαθούν να εντοπίσουν όλα τα μέλη που ενδέχεται να εμπλέκονται στο εγκληματικό δίκτυο.Η Europol υποστήριξε την έρευνα, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών και παρέχοντας επιχειρησιακό συντονισμό και αναλυτική υποστήριξη.Δεδομένης της ύποπτης σύνδεσης με την τροφική αλυσίδα, η Europol προσέφερε επίσης τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε μέσω της Επιχείρησης OPSON, η οποία επικεντρώνεται στη διακίνηση παραποιημένων και υποβαθμισμένων τροφίμων και ποτών.

Η Europol ανέπτυξε εμπειρογνώμονες στο Βέλγιο και την Ιρλανδία για να υποστηρίξουν τις εθνικές αρχές στη διασταύρωση επιχειρησιακών πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων της Europol και να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.