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Φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 18:01
Φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας
INTIME

Πυρκαγιά  βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τη άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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