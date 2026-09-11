Φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τη άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.