Φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τη άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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