Γαύδος: Δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στο σχολείο φέτος
Χωρίς μαθητές το Δημοτικό σχολείο Γαύδου φέτος.
Το πρώτο κουδούνι δε θα ηχήσει στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο του ακριτικού νησιού.
Αιτία το γεγονός της απουσίας μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με αποτέλεσμα οι δύο εκπαιδευτικές δομές του νησιού να αναστέλλουν την λειτουργία τους για την φετινή σχολική χρονιά.
Το γεγονός της αναστολής φέρνει στο προσκήνιο, το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί.
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