Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 2 ανήλικους για ληστεία

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 στη Δάφνη, αφού φέρονται να άρπαξαν με τη βία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας. Η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Τους δύο ανήλικους ακινητοποίησε αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και ήταν κοντά στο σημείο.

Η αρπαγή της αλυσίδας και η καταδίωξη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 17χρονος ημεδαπός και ο 15χρονος αλλοδαπός κινούνταν πεζοί στην περιοχή της Δάφνης όταν πλησίασαν τη γυναίκα. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να της αφαίρεσαν με τη χρήση βίας χρυσή αλυσίδα με σταυρό που φορούσε στον λαιμό. Από την επίθεση η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

Οι εκκλήσεις της για βοήθεια κινητοποίησαν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν σε κοντινό σημείο. Ο αστυνομικός τους καταδίωξε τρέχοντας και κατάφερε να τους ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης – Υμηττού.

Εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο ληστείες

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι φέρονται να εμπλέκονται και σε δύο ακόμη ληστείες. Συγκεκριμένα, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026 προσέγγισαν έναν 14χρονο και έναν 13χρονο αντίστοιχα και τους αφαίρεσαν με τη βία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.