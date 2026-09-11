Ελβετία: Λεωφορείο ανατράπηκε – 5 νεκροί

5 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μετά από ατύχημα με λεωφορείο στην Ελβετία χτες το απόγευμα.

Πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ξεκίνησε από το Ζερνέζ με προορισμό το Σους. Στη διαδρομή το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές και 13 ασθενοφόρα προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

5 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί ενώ 40 είναι τραυματίες. 3 από αυτούς νοσηλέυονται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Σημειώνεται πως διακομιδή τραυματιών πραγματοποίησαν και ελικόπτερα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τις αρχές.