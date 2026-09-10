Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας αύριο, με τον δείκτη να βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε εργασίες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού. Συστήνεται επίσης αποφυγή χρήσης μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και η χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Επιπλέον, επικίνδυνες θεωρούνται το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Απαγορεύεται η καύση αγρών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει πυρκαγιά, πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 και να δώσει όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες για το σημείο.