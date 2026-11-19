Συνελήφθη στο Ζεφύρι η γυναίκα στην οποία ανήκει το μαύρο όχημα που πρωταγωνίστησε στην επεισοδιακή καταδίωξη στα Ιωάννινα.

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της κινηματογραφικής καταδίωξης στα Ιωάννινα, η οποία ολοκληρώθηκε με πυροβολισμούς στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του μαύρου SUV που ενεπλάκη στο περιστατικό. Η γυναίκα εντοπίστηκε στο Ζεφύρι Αττικής, όταν εμφανίστηκε αυτοβούλως σε αστυνομική υπηρεσία αργά το βράδυ, προκειμένου να καταγγείλει την κλοπή του αυτοκινήτου της.

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε διαφορετική τροπή, καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όχημα φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές και για υποθέσεις απάτης.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αναζητούν τον άνδρα που οδηγούσε το SUV και κατάφερε να διαφύγει μετά την επικίνδυνη καταδίωξη. Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι κατηγορίες που ενδέχεται να της αποδοθούν.