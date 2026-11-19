Ένα απρόοπτο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας, όταν κολώνα της ΔΕΗ έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε 10 μαθητές. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τα παιδιά, ο οδηγός και η συνοδός είναι καλά στην υγεία τους.

neaflorina.gr

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κολώνα ταλαντώθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και τελικά κατέρρευσε πάνω στο διερχόμενο όχημα.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αρχικά η κολώνα χτύπησε το παρμπρίζ και στη συνέχεια πέρασε μέσα από πλαϊνό τζάμι του λεωφορείου. Ευτυχώς, στη συγκεκριμένη θέση δεν καθόταν κάποιος μαθητής.

Παρά τη ζημιά που υπέστη το όχημα, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Άμεσα έφτασε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε με ασφάλεια στους προορισμούς τους.

Το ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο είχε μόνο υλικές ζημιές.

Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Πηγή:neaflorina.gr