Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες στο Αφράτι, στον Δήμο Χαλκιδέων.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα, η οποία κόπηκε στα δύο από τη δύναμη της σύγκρουσης.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί σοβαρές ζημιές και οι τρεις επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν μέσα στα συντρίμμια. Οι νεαροί δεν μπορούσαν να βγουν από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των τριών τραυματιών. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους βγάλουν από το όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τρεις νεαρούς, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί σοβαρά από τη σφοδρή σύγκρουση, και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή Βίντεο: YouTube – EviaOnline – eviaonline