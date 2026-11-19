Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Βούλα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του “Mr Jumbo”, στη συμβολή των οδών Καλύμνου και Ευελπίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι πολυτραυματίας και χρειάστηκε άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Ωστόσο, καθώς το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, αποφασίστηκε η διακομιδή της σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.