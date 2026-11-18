Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης σημειώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο Ρομά που καταδιωκόταν από αστυνομικούς εισήλθε στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τους αστυνομικούς, ο οδηγός εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα.

Κατά την καταδίωξη έπεσαν και πυροβολισμοί από την πλευρά των αστυνομικών.

Ωστόσο, το αυτοκίνητο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού.