Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένειά του προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και τις εκκρεμότητες που άφησε πίσω του. Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη μεγάλη αγάπη που εξακολουθεί να δείχνει ο κόσμος στον αδελφό της, αλλά και για δύο ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά: την Αρίθα και την αντικατάστασή του στο The Voice από την Πάολα.

«Ο κόσμος μιλάει με αγάπη για τον Γιώργο μας και αυτό μας δίνει δύναμη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως αυτό που επιθυμεί η οικογένεια είναι να τον θυμάται ο κόσμος όπως πραγματικά ήταν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγαπημένη σκυλίτσα του τραγουδιστή, την Αρίθα. Όπως είπε, είναι σίγουρη πως τόσο ο Γιώργος όσο και το σκυλάκι του θα ήθελαν να βρίσκονται μαζί. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ώστε η Αρίθα να ταφεί δίπλα του.

Παράλληλα, η Μαρία Μαζωνάκη έχει αναλάβει ένα δύσκολο πρακτικό έργο, καθώς προετοιμάζει τα προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι του τραγουδιστή για τη μετακόμιση και την εκκένωση του χώρου.

Στη συνέντευξή της σχολίασε και την παρουσία της Πάολα στο The Voice, η οποία πήρε τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή. Για την επιλογή αυτή ήταν ξεκάθαρη, χαρακτηρίζοντάς την «άξια αντικαταστάτρια».

Η αγάπη του κοινού, όπως περιέγραψε, παραμένει μια σημαντική πηγή δύναμης για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη.