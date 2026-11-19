Σοβαρές ζημιές υπέστη κτήριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προορίζεται να μετατραπεί σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down, έπειτα από εκτεταμένο βανδαλισμό και λεηλασία από αγνώστους.

Οι καταστροφές είναι τόσο μεγάλες, ώστε το κόστος των εργασιών αποκατάστασης ενδέχεται να φτάσει ακόμη και στο διπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις στον Φοίνικα , σπάζοντας λεκάνες και νιπτήρες προκειμένου να αφαιρέσουν τις βρύσες, ενώ ξήλωσαν τις ψευδοροφές και έκοψαν τα ηλεκτρικά καλώδια για να αποσπάσουν τον χαλκό. Παράλληλα, κατέστρεψαν ξύλινες πόρτες και παράθυρα, αφήνοντας πίσω τους ένα κτήριο σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο.

Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 550 τετραγωνικών μέτρων, παραχωρήθηκε πριν από περίπου ενάμιση μήνα στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Σκοπός ήταν η δημιουργία της δεύτερης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου, προσφέροντας σε ενήλικες με σύνδρομο Down τη δυνατότητα να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με συνεχή υποστήριξη και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.

«Όταν ξαναπήγαμε πριν από καμιά βδομάδα διαπιστώσαμε τις μεγάλες ζημιές που είχαν γίνει. Άγνωστοι έσπασαν όλες τις λεκάνες και τους νιπτήρες για να πάρουν τις βρύσες και έκοψαν όλα τα καλώδια από πάνω από τις ψευδοροφές για να πάρουν τον χαλκό. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να ανέβει κατά πολύ ο αρχικός προϋπολογισμός που είχαμε κάνει με μια προμελέτη και ανέρχονταν στις 350.000 ευρώ για εργασίες στο κτίριο», σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Νίκος Ζαΐμης.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Συλλόγου, Σοφία Βουκάντση, σημείωσε ότι το τελικό κόστος αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερο, ενώ δεν αποκλείεται να διπλασιαστεί. Παράλληλα, έχει ήδη γίνει σχετική αναφορά στην αστυνομία για το περιστατικό.

Το συγκεκριμένο κτήριο φιλοξενούσε παλαιότερα υπηρεσίες του «Χαμόγελου του Παιδιού», ωστόσο παρέμενε ανενεργό για σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι την παραχώρησή του στον Σύλλογο για χρονικό διάστημα 12 ετών, με πρωτοβουλία του ΕΚΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα δομή θα φιλοξενηθούν εννέα ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, με σύνδρομο Down, ενώ θα υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε 24ωρη βάση.

Ο Σύλλογος λειτουργεί ήδη μία αντίστοιχη δομή για εννέα άτομα, ωστόσο οι ανάγκες για μόνιμη και υποστηριζόμενη διαβίωση παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες. Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει λίστα αναμονής με περίπου 20 οικογένειες, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους.