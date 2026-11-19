Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δύο άτομα, τα οποία αποπειράθηκαν να κλέψουν τον καταλύτη ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τροχό.

Οι δράστες, ένας 27χρονος άνδρας και μια 31χρονη γυναίκα, έγιναν αντιληπτοί επί τω έργω από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.