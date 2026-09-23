Ηγουμενίτσα: Σήμερα η κηδεία της 25χρονης Πηνελόπης

Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη λένε σήμερα, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί της. Η νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου σε ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, με τον 27χρονο πρώην σύντροφό της να κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Η κηδεία της θα γίνει στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η οργή και ο πόνος των συγγενών και των φίλων της ξεχειλίζουν.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στην Ηγουμενίτσα στη μνήμη της 25χρονης INTIME

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για το κίνητρο της δολοφονίας συνεχίζονται. Η νεκροψία από τον ιατροδικαστή Γιάννη Αϊβατίδη έδωσε νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η 25χρονη δέχθηκε συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο. Από αυτά, δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο ήταν εκείνα που προκάλεσαν τον θάνατό της. Χθές το βράδυ κάτοικοι της Ηγουμενίτσας πραγματοποίησαν πορεία μνήμης για την άτυχη 25χρονη .

Σοβαρά τραύματα στην πλάτη και στα άκρα

Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν και τα τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Επτά από τα τραύματα προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ήπαρ και η σπλήνα.

Τραύματα καταγράφηκαν ακόμη στα άνω και κάτω άκρα της, αλλά και στον αντίχειρα.