Σύλληψη 29χρονου στο Ελληνικό για κλοπές

Στο Ελληνικό συνελήφθη το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου 2026 ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τετελεσμένες κλοπές και απόπειρα κλοπής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., μετά από σήμα για διάρρηξη σε κατάστημα της περιοχής.

Εντόπισαν τον 29χρονο μετά τη διάρρηξη

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. βρίσκονταν σε περιπολία όταν ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε επιχείρηση στο Ελληνικό. Άμεσα έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον δράστη. Λίγο αργότερα εντόπισαν τον 29χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Δύο tablets και κάνναβη στην κατοχή του

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο tablets. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από άλλη επιχείρηση στην ίδια περιοχή. Στην κατοχή του βρέθηκε επίσης μικροποσότητα κάνναβης, η οποία επίσης κατασχέθηκε.

Επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τα tablets

Τα δύο tablets που είχαν κλαπεί αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.