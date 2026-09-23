Ένοχος εργοδότης που απείλησε πρώην ερωμένη του

Σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, εργοδότης που απειλούσε νεαρή πρώην ερωμένη του, μετά το τέλος της σχέσης τους .

Ο κρυφός δεσμός και ο χωρισμός

Η νεαρή κατέθεσε ότι διατηρούσε για περίπου οκτώ μήνες κρυφή ερωτική σχέση με τον εργοδότη της, ο οποίος είχε ήδη πολύχρονη σχέση. Παράλληλα, εργαζόταν στις επιχειρήσεις του και είχε αναλάβει θέση ευθύνης. Όπως είπε στο δικαστήριο, αποφάσισε να τελειώσει τόσο την ερωτική όσο και την επαγγελματική σχέση. Εκείνος, όμως, συνέχισε να την καλεί και να της στέλνει μηνύματα. Μάλιστα, την απειλούσε ότι θα της δημιουργήσει πρόβλημα στην επαγγελματική της πορεία και ότι θα αποκαλύψει τη σχέση τους στους γονείς της.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι ο εργοδότης της ζήλευε έντονα και έπαιρνε το κινητό της για να ελέγχει με ποιον μιλούσε.

Η απόλογία και η καταδίκη

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι ήθελε να της κάνει κακό. Υποστήριξε ότι ήθελε να επιστρέψει στην εργασία της, επειδή ήταν αναντικατάστατη στις επιχειρήσεις του. Για την επίσκεψή του στο σπίτι της είπε ότι απλώς χτύπησε το κουδούνι και δεν είχε πρόθεση να την απειλήσει.

Το δικαστήριο, ωστόσο, τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, του απαγόρευσε να προσεγγίζει τη νεαρή και την κατοικία της, αλλά και να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.