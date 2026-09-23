Βίντεο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο Ηράκλειο Κρήτης

Μπροστά σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα βρέθηκαν όσοι κινούνταν χθες το Βράδυ στη συμβολή της οδού Ακαδημίας και της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης .

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες είδαν μια 46χρονη να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική και απεγκλώβισαν την γυναίκα, η οποία είχε τις αισθήσεις της