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Βίντεο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο Ηράκλειο Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 12:31

Μπροστά σε ένα σοβαρό τροχαίο  ατύχημα  βρέθηκαν όσοι κινούνταν χθες το Βράδυ στη συμβολή της οδού Ακαδημίας και της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου  στο Ηράκλειο της Κρήτης .

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες  είδαν μια 46χρονη  να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της  με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική και απεγκλώβισαν την γυναίκα, η οποία είχε τις αισθήσεις της

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