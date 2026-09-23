Ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια…τον χτύπησε με τσάπα

Δύο ηλικιωμένοι στην Φαρκαδόνα τσακώθηκαν. Ο ένας χτύπησε τον άλλον με τσάπα. Οι δύο άνδρες είχαν κτηματικές διαφορές.

Έντονο διαπληκτισμό είχαν δύο ηλικιωμένοι, 79 και 75 ετών στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο άνδρες φαίνεται να τσακώθηκαν για κτηματικές διαφορές.

Ωστόσο, η αντιπαράθεση πήρε άλλη τροπή όταν ο 75χρονος φέρεται να πήρε την τσάπα και να χτύπησε τον 79χρονο τραυματίζοντάς τον. Ο 79χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, ώστε οι γιατροί να φροντίσουν τα τραυματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν και συνέλαβαν τον 75χρονο.

Οι Αρχες διεξάγουν έρευνα για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.