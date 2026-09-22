Ηγουμενίτσα- Βαριές κατηγορίες στον 27χρονο για τη δολοφονία της 25χρονης

Βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του καθ΄ ομολογία δολοφόνου της άτυχης 25χρονης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, μετά τον αυτοτραυματισμό του με το μαχαίρι του εγκλήματος.

Εισαγγελέας μετέβη στο νοσοκομείο, τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβιάσεις του νομού περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ηρεμιστικά χάπια.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί, ενώ ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο, λόγω οικονομικής αδυναμίας του ιδίου.

Ο 27χρονος φέρεται να έφτασε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για να λύσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφο και θύμα του. Το μοιραίο ραντεβού με τη νεαρή κοπέλα που ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, έγινε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.

Στις 7 το απόγευμα πρωτοβουλία γυναικών στην Ηγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πόλη, με κεντρικό συνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ