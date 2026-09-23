Πάτρα: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε αυλή σπιτιού- Έπιασε φωτιά

Ο οδηγός αναζητείται από τις Αρχές

Αυτοκίνητο «γκρέμισε» μάντρα και μπήκε σε αυλή σπιτιού. Πριν πιάσει φωτιά το εσωτερικό του αμαξιού, κατάφερε να βγει απο το αυτοκίνητο. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.

Σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα 50χρονος οδηγός πήρε σβάρνα μάντρα και κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό έγινε στην οδό Δημοκρατίας στην Οβρυά. Συγκεκριμένα, το όχημα κινούνταν στην οδό Ηλείας.

Ωστόσο, όταν έφθασε στην διασταύρωση με την Δημοκρατίας πέρασε απέναντι και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε μέσα σε αυλή σπιτιού.

Ειδικότερα το αυτοκίνητο έσπασε τμήμα μάντρας, στην συνέχεια έγειρε μία κολώνα και ακινητοποιήθηκε σε πλάγια θέση.

Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, μετά την συντριβή, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στο εσωτερικό του με τον οδηγό να βρίσκεται μέσα. Για καλή του τύχη, νεαρός που βρισκόταν στο σημείο βοήθησε και κατάφερε να απεγκλωβίσει τον 50χρονο πριν το όχημα τυλιχτεί στις φλόγες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο οδηγός δεν φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά το «έσκασε» εγκαταλείποντας το όχημά του.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και πρόλαβε να σβήσει τις φλόγες πριν προλάβουν να επεκταθούν στο σπίτι.

Ο οδηγός αναζητείται από την αστυνομία.