Αργοστόλι: Του έβγαλαν νεκρόσημα ενώ ζούσε

Τώρα απαντά με μήνυση

Από τα… νεκρόσημα, στη Δικαιοσύνη περνά η απίστευτη οικογενειακή υπόθεση που έχει προκαλέσει συζητήσεις στο Αργοστόλι.

Πριν από λίγες ημέρες, κάτοικοι της πόλης αντίκρισαν σε πίνακες ανακοινώσεων νεκρόσημα γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε πεθάνει, αλλά ήταν εν ζωή. Στα νεκρόσημα αναφερόταν ακόμη και συγκεκριμένος τόπος και ώρα για την υποτιθέμενη κηδεία του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πίσω από την ανάρτησή τους φέρεται να βρίσκεται ο ίδιος του ο αδελφός, με την οικογενειακή διαμάχη να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο επιχειρηματίας απάντησε με τον ίδιο, μάλιστα, τρόπο: στους πίνακες όπου είχαν αναρτηθεί τα νεκρόσημά του, εμφανίστηκε νέα ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση στην Αστυνομία Αργοστολίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η μήνυση αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ενώ περιλαμβάνονται και επιπλέον ισχυρισμοί σε βάρος του αδελφού του, οι οποίοι μένει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Έτσι, μια οικογενειακή αντιπαράθεση που έγινε γνωστή με έναν πραγματικά πρωτοφανή τρόπο, με την…αναγγελία της κηδείας ενός ανθρώπου που βρίσκεται στη ζωή, αποκτά πλέον και δικαστική συνέχεια.

Πηγή: KefaloniaPress